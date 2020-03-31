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Raporla Mayıs sonuna kadar geçerli

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeni Korona virüsle mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarını elzem olmayan durumlarla meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla, aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi.

31 Mart 2020 Salı 03:56
Raporla Mayıs sonuna kadar geçerli

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Engelli aylığı alan ve Evde Bakım Yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz” dedi. Daha önce bir duyuruyla, engellilerin mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların da mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı. Bakan Selçuk, “81 İl Müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla, 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk” diye konuştu. Selçuk, Evde Bakım Yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduğunu hatırlattı. Evde Bakım Yardımı alan 521 bin engelliden yaklaşık 144 bini süreli rapor alıyor.

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Raporla Mayıs Sonuna Kadar Geçerli
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