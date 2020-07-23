Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118080
ALTIN
411.898
DOLAR
6.8434
STERLİN
8.7141
EURO
7.9229

Rapor tamam

KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu yayınlandı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 00:12
Rapor tamam

YOZGAT’ı da kapsayan Konya Ovası Projesi (KOP) illerinin sosyo-ekonomik verilerinin incelendiği ‘KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu’ yayınlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgeyi oluşturan Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin kalkınmasına yönelik yatırım ve planlama politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla hazırladığı KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler 2020 Yılı Raporu idarenin internet sitesinde paylaşıma açıldığı belirtildi.
Bölgeye ilişkin önemli verilerin yer aldığı özel bir rapor olma özelliğine sahip ‘KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporları’nda, KOP illerine ait veriler ile KOP Bölgesi verilerinin, Türkiye geneli ile karşılaştırılarak mevcut durum analizi yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, KOP İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur'un şu ifadelerine yer verildi:
"KOP İdaresi Başkanlığı olarak başta sulama ve temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik kalkınması ve sosyal gelişmesinin hızlandırılmasını amaçlayan, çok sektörlü, sürdürülebilir, insan odaklı ve entegre bir bölgesel kalkınmayı hedefliyoruz. Başkanlığımızın görev sahası Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerini kapsamakta olup, sahip olduğu 95 bin 580 kilometrekarelik alanla Türkiye yüzölçümünün yüzde 12,2'sini, nüfusunun ise yüzde 5,43'ünü oluşturmaktadır. Bu çerçevede bölgedeki kalkınmaya yönelik yatırımların ve planlama politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla başkanlığımızca çeşitli konularda raporlar hazırlanmaktadır. KOP illerine ait resmi istatistik verilerinin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan 'KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler 2020 Yılı Raporu'nun da bölgenin kalkınmasında rol üstlenen ilgili tüm paydaşların faydalanabileceği arşiv niteliğinde bir kaynak olduğunu düşünüyoruz."

Son Güncelleme: 22.07.2020 18:15
Anahtar Kelimeler:
Rapor Tamam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havzada üretim artacak
Havzada üretim artacak
Çevre atağı
Çevre atağı
Alanlar belirlendi
Alanlar belirlendi
Kaymakamlara veda yemeği
Kaymakamlara veda yemeği
Altyapı çalışmaları
Altyapı çalışmaları
Kenevir operasyonu
Kenevir operasyonu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim