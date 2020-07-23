Rapor tamam

YOZGAT’ı da kapsayan Konya Ovası Projesi (KOP) illerinin sosyo-ekonomik verilerinin incelendiği ‘KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu’ yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgeyi oluşturan Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin kalkınmasına yönelik yatırım ve planlama politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla hazırladığı KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler 2020 Yılı Raporu idarenin internet sitesinde paylaşıma açıldığı belirtildi.

Bölgeye ilişkin önemli verilerin yer aldığı özel bir rapor olma özelliğine sahip ‘KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporları’nda, KOP illerine ait veriler ile KOP Bölgesi verilerinin, Türkiye geneli ile karşılaştırılarak mevcut durum analizi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, KOP İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur'un şu ifadelerine yer verildi:

"KOP İdaresi Başkanlığı olarak başta sulama ve temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik kalkınması ve sosyal gelişmesinin hızlandırılmasını amaçlayan, çok sektörlü, sürdürülebilir, insan odaklı ve entegre bir bölgesel kalkınmayı hedefliyoruz. Başkanlığımızın görev sahası Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerini kapsamakta olup, sahip olduğu 95 bin 580 kilometrekarelik alanla Türkiye yüzölçümünün yüzde 12,2'sini, nüfusunun ise yüzde 5,43'ünü oluşturmaktadır. Bu çerçevede bölgedeki kalkınmaya yönelik yatırımların ve planlama politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla başkanlığımızca çeşitli konularda raporlar hazırlanmaktadır. KOP illerine ait resmi istatistik verilerinin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan 'KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler 2020 Yılı Raporu'nun da bölgenin kalkınmasında rol üstlenen ilgili tüm paydaşların faydalanabileceği arşiv niteliğinde bir kaynak olduğunu düşünüyoruz."