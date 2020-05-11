Randevu alan tıraş olabilecek

YOZGAT Belediyesi, bugün sabah itibariyle randevu alan müşterilerine yönelik hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonlarını hafa sonunda dezenfekte ettirdi. Belediye ekipleri, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta geçici süreyle kapatılan berber ve kuaför salonlarının yeniden açılmasına yönelik kararın ardından dezenfekte edilerek, müşterilerin hizmetine hazır hale getirildi. Yozgat Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş, korona virüs nedeniyle geçici süreyle kapatılan berber ve kuaförlerin tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Karar sonrasında bütün hazırlıkları yaparak, bugüne hazırlandıklarını kaydeden Güneş, "İş yerleri saat 09.00 ile 21.00 arasında açık kalacak. İş yerlerine fazla müşteri alınmayacak. Berber ve kuaförlerimiz maskelerini, eldivenlerini ve iş önlüklerini mutlaka takacak" dedi.

Güneş, Yozgat Belediyesi ekiplerinin dezenfekte konusunda yardımcı olduklarını ifade ederek, "Ekipler bütün berber ve kuaför salonlarımızı dezenfekte etti. Bize bu konuda destek veren Belediye Başkanımız Celal Köse olmak üzere bütün ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.