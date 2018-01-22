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Ramazanoğlu görevine başladı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu yeni Adli Yargı Kararnamesiyle Boğazlıyan'a atanan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ramazanoğlu görevine başladı.  

Ramazanoğlu görevine başladı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu yeni Adli Yargı Kararnamesiyle Boğazlıyan'a atanan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ramazanoğlu görevine başladı.  

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Ramazanoğlu görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Mehmet Ramazanoğlu, Boğazlıyan'a gelerek yeni görevine başladı.
Boğazlıyan'ın şirin, güzel ve kültürel bir ilçe olduğunu ifade eden Ramazanoğlu, "Boğazlıyan'da güzel bir kentleşme var. Burada yargı hizmetlerinde yasalar çerçevesinde en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.
1980 Çankırı doğumlu olan Mehmet Ramazanoğlu, 2000 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yaptı. 2012 yılında 4 yıl Kayseri'de Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptı. Son atama kararı ile Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı. Ramazanoğlu, evli ve 2 çocuk babası.
 

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