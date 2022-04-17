RAMAZANDA UCUZ ET

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında ramazan ayına yönelik kırmızı et piyasasının düzenlenmesi amacıyla hazırlandığı kaydedildi. Buna göre, kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla 2 Nisan-1 Mayıs dönemini kapsayan ramazan ayında ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan, yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeneceği vurgulandı. Ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında gerçekleştirileceği, sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılacağı ve yaptırılacağı söylendi. Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmallerin, ESK tarafından hazırlanacak ve Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Genel Müdürlüğüne (HAYGEM) gönderileceği vurgulandı. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumlu olacağının kaydedildiği açıklamada şöyle denildi; ‘’HAYGEM, ESK'den gelen icmali, kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkânları çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerin hesabına aktaracak. Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılacak. Yetiştiricilere konuya ilişkin destekleme ödemeleri, icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankasına iletilmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak. Ödenen tutarın yüzde 0,2'si komisyon olarak Ziraat Bankasına ayrıca ödenecek. Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek. Karar hükümlerinin yürütmesi Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda olacak.’’