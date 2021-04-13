Ramazanda kesinti yok!

Türkiye’de 3 dağıtım bölgesinde 8.4 milyondan fazla abonesine hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Akdeniz Elektrik Dağıtım, Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketleri, tüketicilerin Ramazan ayı boyunca enerjide sıkıntı yaşamaması için planlı kesinti saatlerinde yeni düzenlemeye gitti. Pandemi sürecinde dağıtım şebekelerindeki kullanıcıların planlı elektrik kesintilerinden asgari düzeyde etkilenmesi için çalışmalarının yüzde 80’ini gece 00.00-06.00 arasında gerçekleştiren 3 şirket, iftar ile sahur arasında tüketicilere kesintisiz enerji hizmeti sunmak hedefiyle bugün başlayan Ramazan ayı boyunca bu saatler arasındaki planlı kesintileri iptal etme kararı aldı. Bu adım ile birlikte İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta Ramazan ayında iftardan imsak saatlerine kadar planlı bakım, yatırım ve bağlantı çalışmalarından kaynaklanan kesintiler yapılmayacak. Mesken ağırlıklı bölgelerde gerçekleştirilecek uygulama kapsamında enerjinin güvenli sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar ise en geç saat 17.00’ye kadar tamamlanacak.