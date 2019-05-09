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Ramazanda ilgi artıyor

YOZGAT’ta Ramazan ayında kadayıf tatlısına olan ilgi artarken kadayıfçıların mesaisi de yoğunlaşıyor.

Ramazanda ilgi artıyor

YOZGAT’ta Ramazan ayında kadayıf tatlısına olan ilgi artarken kadayıfçıların mesaisi de yoğunlaşıyor.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Ramazanda ilgi artıyor

Yozgat’ta her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de kadayıf tatlısına olan ilgi arttı, kadayıfçılar yoğun mesaiye başladılar. Yozgatlı ev hanımlarının evlerde hazırladığı tatlı için, Yozgat’ta üretimi yapılan sütlü tel kadayıflar tercih ediliyor. Yozgat’ta önceki yıllarda kilosu 7 ila 8 lira arasında satılan sütlü kesme tel kadayıf, bu sene kilosu 10 liradan satılıyor. Yozgat’ta Ramazan ayında kadayıf tüketimi, geçmişten gelen bir kültür ve sevilen damak tadı olarak öne çıkıyor. Kadayıf tatlısının sindiriminin kolay olması ve ev ortamında rahatlıkla hazırlanabilmesi, tatlıya olan ilgiyi artırıyor. Kadayıf tatlısının yanı sıra, Ramazan ayında makarna ve eriştelik diye tabir edilen yöresel lezzetlerin satışları da artış gösteriyor.

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