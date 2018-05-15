Ramazana hazırlandı

Yozgat Belediyesi Meydan Yeri Caddesinde kapsamlı temizlik çalışması yaparken, direklerde bulunan Türk bayraklarını da yeniledi. Yozgat’ın tarihi caddelerinden olan Meydan Yeri Caddesine vatandaşlar da Ramazan ayında, iftardan sonra yoğun ilgi göstermeye başladı. Geçen yıl yayalaştırılan cadde, bu sene Tol Çarşı restorasyonu ve dış cephe yenileme projeleriyle daha estetik, tarihi ve nostaljik bir yapıya büründü. Büyük Caminin gölgesinde kalan Meydan Yeri Caddesinde Yozgat Belediyesi’nin bu yıl da iftar programı tertipleyeceği, teravih namazlarına giden Yozgatlı vatandaşların eski Yozgat’ı Meydan Yer Caddesinde yeniden yaşayacağı belirtildi.