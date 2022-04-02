Ramazan yoğunluğu

Marketlerde manav reyonlarında kalabalık oluşurken vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından yakındı. Müşterilerden Meryem Uçar, fiyatların pahalı olduğunu belirterek, "Söylenecek bir şey yok Allah olmayana yardım etsin. Türkiye'nin durumu da etrafımızdaki düşmanlarda belli. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

Nusret Kocaaslan pahalılıktan dolayı maaşların yetmediğini söyledi. Kocaaslan, "Hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Yağ 200 lira olmuş. 100 lira param var hiçbir şey alamadan gidiyorum. Kıvırcık 5 liraydı 15 lira olmuş, domates 25 lira, salatalık 15 lira nasıl alıyım. Ramazan nasıl geçer bilemiyorum." diye konuştu.

