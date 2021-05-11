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Ramazan yardımları

SORGUN Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sorgun Şubesi tarafından dar gelirli 800 aileye ramazan yardımı yapıldı.

11 Mayıs 2021 Salı 00:29
Ramazan yardımları

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, müftülük olarak yıl boyunca olduğu gibi, bu kutsal ramazan ayında da dar gelirli ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi. Ramazan ayında ilçe merkezi ve köylerinde 800 aileye gıda paketi, 23 bin lira nakit para yardımı ve TDV ana merkezinden gönderilen 60 aileye de100 liralık alışveriş kartı yardımında bulunduklarını aktaran Kayış, "Ayrıca 75 çocuğumuza da Ramazan Bayramı öncesi bayramlık elbise alacağız ve bu yardımlarımız devam edecek. Bizler hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler arasında manevi bir köprüyüz. Bu yardımlara katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum’’ dedi. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Yardımları
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