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Ramazan yardımı

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel ramazan yardımı çalışmasını bu yıl da yerine getirerek, ihtiyaç sahibi 670 aileye gıda yardımında bulundu.

Ramazan yardımı

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel ramazan yardımı çalışmasını bu yıl da yerine getirerek, ihtiyaç sahibi 670 aileye gıda yardımında bulundu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Ramazan yardımı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Ramazan ayının bereket ayı olduğunu, bu ayda ihtiyaç sahibi ailelerin unutulmaması gerektiğini söyledi. Arslan, ‘’Mübarek ramazan ayının özünde, birlik, beraberlik, yardımlaşmayı barındıran en güzel, en bereketli aydır. Bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi insanların yanında olmayı, paylaşımcı olmayı ve en önemlisi bu yapılanların kırmadan incitmeden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Oda olarak geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi bu yılda 670 aileye 50 bin lira tutarında gıda yardımında bulunduk. Yardıma muhtaç ailelerimize sosyal sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz yardımlarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimizin sadece ramazan ayında değil tüm zamanlarda hatırlanması gerekiyor” dedi.

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