Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1376
ALTIN
454.496
DOLAR
8.1429
STERLİN
11.2118
EURO
9.7024

Ramazan yardımı

YENİFAKILI Müftülüğü tarafından Ramazan ayı öncesinde başlatılan yardım faaliyetleri devam ediyor.

13 Nisan 2021 Salı 00:37
Ramazan yardımı

Yenifakılı İlçe Müftülüğü, Ramazan Ayı nedeniyle ihtiyacı olan aileler için gıda maddelerinden oluşan yardım kolisi hazırlattı. Şuan kadar 20 aileye yardım kolileri ulaştırıldı. İlçe Müftüsü Cuma Yanar, ‘’Sizlerde bu hayırda benimde katkım olsun, kardeşlerime yardım edeyim diyorsanız sizleri de ilçe müftülüğümüze bekliyoruz’’ çağrısında bulundu. Her bir gıda kolisinin 200 lira değerinde olduğu bildirildi. Öte yandan, Yenifakılı İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan ‘Bayramda Harçlıksız Çocuk Kalmasın’ kampanyasına da bağışlar yapılmaya başlandı. Müftü Yanar, ‘’Yetim yavrularımız ve çocuklarımızın bayrama mutlu girmeleri için şimdiden bayram harçlığı kampanyamızı başlattık. Bu çağrımıza ilk destek Ak Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Selma Uçar hanımefendi tarafından oldu. Kendileri ilçe müftülüğümüze gelerek ilk harçlıkları bizlere teslim etti’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Yardımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MiSAFiR KABUL ETMEYiN!
MiSAFiR KABUL ETMEYiN!
KADIN ÜRETiCiLERE DESTEK
KADIN ÜRETiCiLERE DESTEK
Demirsoy’dan bir eser daha
Demirsoy’dan bir eser daha
Kültür öyküsü anlatıldı
Kültür öyküsü anlatıldı
Değerli taşlara ilgi artıyor
Değerli taşlara ilgi artıyor
Soğuk hava ağaçları etkiledi
Soğuk hava ağaçları etkiledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim