Ramazan yardımı

Yenifakılı İlçe Müftülüğü, Ramazan Ayı nedeniyle ihtiyacı olan aileler için gıda maddelerinden oluşan yardım kolisi hazırlattı. Şuan kadar 20 aileye yardım kolileri ulaştırıldı. İlçe Müftüsü Cuma Yanar, ‘’Sizlerde bu hayırda benimde katkım olsun, kardeşlerime yardım edeyim diyorsanız sizleri de ilçe müftülüğümüze bekliyoruz’’ çağrısında bulundu. Her bir gıda kolisinin 200 lira değerinde olduğu bildirildi. Öte yandan, Yenifakılı İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan ‘Bayramda Harçlıksız Çocuk Kalmasın’ kampanyasına da bağışlar yapılmaya başlandı. Müftü Yanar, ‘’Yetim yavrularımız ve çocuklarımızın bayrama mutlu girmeleri için şimdiden bayram harçlığı kampanyamızı başlattık. Bu çağrımıza ilk destek Ak Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Selma Uçar hanımefendi tarafından oldu. Kendileri ilçe müftülüğümüze gelerek ilk harçlıkları bizlere teslim etti’’ diye konuştu.