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Ramazan yardımı

Almanya'daki dernekten Sorgun’a gıda yardımı gönderildi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 23:39
Ramazan yardımı

ALMANYA El Ele Bielefeld Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Sorgun'da 40 engelli vatandaşa gıda yardımı yapıldı. Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, Almanya El Ele Bielefeld Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bir kardeş dernek olduğunu ve kendilerini unutmadığını söyledi. Özdemir, derneğin daha önce engelliler için akülü sandalye, tekerlekli sandalye,  tuvalet sandalyesi, yürüteç ve farklı ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunduğunu hatırlattı. Özdemir, "Şimdi de Sorgun Engelliler Umut Derneği üyesi olan ihtiyaç sahibi ailelerini sevindirmiştir ve ramazanda yapılan dualara ortak olmuştur. Biz, kardeş dernek olarak Almanya El Ele Bielefeld Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Dursun Karabel ve yönetimi ile emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Özdemir, ramazan dolayısıyla periyodik olarak Sorgun esnafının da bu güne kadar 80 engelli ailesine gıda paketi yardımında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Yardımı
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