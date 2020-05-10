Ramazan yardımı

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi’nde ihtiyaç sahibi ailelere belediye tarafından gıda desteğinde bulunuldu. Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Ramazan-ı Şerif nedeniyle hazırlattıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine personel tarafından evlerine götürülerek teslim edildiğini söyledi. Başkan Büyük, ‘’Emeği geçenlere, katkı sunanlara teşekkür ederim. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, Mevla’mdan hayırlısı ile sağlık ve esenlikle Ramazan Bayramına Kavuşmayı Beldemiz ve Ülkemiz olarak ağız tadıyla Bayram yapmayı cümlemize nasip eylemesin dilerim’’ dedi.