RAMAZAN YARDIMI

KADIŞEHRİ Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan yardımı paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Belediye Başkanı İrfan Akın, Ramazan ayı münasebetiyle belediye olarak hazırladıkları gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını söyledi. Başkan Akın, ‘’Bizleri biran önce sağlıklı günlere kavuşturup, huzur içinde bayrama eriştirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder hayırlı Ramazanlar hayırlı iftarlar dilerim. İlçemizde korona virisü nedeniyle sokağa çıkamayan ailelerin de ihtiyaçlarını belediye olarak karşılamaya devam ediyoruz’’ dedi.