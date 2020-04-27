Ramazan yardımı

SORGUN İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından ramazan nedeniyle dar gelirli ailelere gıda yardımı yapıldı. Dernek Başkanı Ömer Bulut, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yılda dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunduklarını belirtti. Bulut, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle insanların daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bulut, Korona virüs nedeniyle birçok insan bu ayda yardım yapmak istese de, yapamıyor. Dışarı çıkamıyor, iftar veremiyor. Biz de bu nedenle önceki yıllardan farklı olarak dar gelirli olduğunu belirlediğimiz 130 ailemize gıda yardımında bulunduk" dedi.