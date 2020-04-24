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Ramazan Yardımı

Akdağmadeni ilçesinin Belekcehan Belediyesi vatandaşlara ramazan yardımında bulundu.

24 Nisan 2020 Cuma 03:38
Ramazan Yardımı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Belekcehan Belde Belediyesi, belde halkına ikinci defa gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.  Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bütün dünyanın zor günlerden geçtiğini söyledi. Belediye olarak yaşanan zor günlerde belde halkında destek olmak ihtiyaçlarını bir nebze karşılamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Arısoy, "Geçen ay gıda, koruyucu maske ve temizlik malzemesinden oluşan destek paketini vatandaşımıza ulaştırmıştık. Şimdi de ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımıza yine destekte bulunduk. Bundan sonra da her zaman her türlü desteği vermeye gayret edeceğiz" dedi.

Arısoy, paket içerisinde bir ailenin bir ay boyunca ihtiyacını karşılayacak temel besin maddelerinin olmasına özen gösterdiklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Yardımı
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