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Ramazan topu ateşlendi

YOZGAT Belediyesi tarafından her sene 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesinde atılan ramazan topu geleneği bu sene de sürdürüldü.

13 Nisan 2021 Salı 00:30
Ramazan topu ateşlendi

Yozgat Belediyesi önünde bulunan parkta ikindi ezanının ardından üç pare ramazan topu ateşlenerek Ramazan ayının geldiği müjdelendi. İlk ramazan topunu ateşleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ramazan ayı öncesindeki son günümüzde Yozgat’ın geleneği olan üç adet ramazan topunu ateşlediklerini söyledi. Ramazanın habercisi olan bu topları arkadaşları ile birlikte ateşlediklerini dile getiren Köse, ‘’Her akşam iftar vaktinde arkadaşlarımız ramazan topumuzu ateşleyecekler. Gönül isterdi ki bu sene de ramazan davulcularımız da olsun ancak geçen sene olduğu gibi bu sene de pandemi tedbirleri kapsamında ramazan davulcularımız olmayacak. Bütün Yozgat halkının ve İslam aleminin ramazan aylarının mübarek olmasını diliyorum, inşallah sağlıklı, huzurlu, pademinin etkilemediği bir ramazan ayını geçirmeyi Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz’’ dedi. 

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Ramazan Topu Ateşlendi
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