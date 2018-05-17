Ramazan temizliği

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Cami Temizleme Ekibi, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla camilerde detaylı temizlik çalışması yaptı. Ramazan ayı öncesinde başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiği, camiler gül suyuyla yıkandığı bildirildi. On bir ayın sultanı Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlı olmasını dileyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Halkımızın ibadetini daha iyi ve temiz şartlarda yapabilmesi için camilerimizdeki temizlik ve bakım çalışmaları Ramazan ayında daha da yoğunlaşacak" dedi.