Ramazan tedbirleri

YOZGAT Valiliği, Ramazan ayının ilk gününden itibaren uygulanacak olan tedbirleri ilan etti. Star Parmak Çörekçi sahibi Bekir Kırdemir, Yozgat’ta dükkanları kapalı olan esnafın günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu. Kırdemir, fırının girişindeki camına duyuru astı. Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla şimdiye kadar aldığı tedbir ve önlemlere bir yenisini ekledi. Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Korona virüs ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi. Ramazan ayı boyunca Yozgat il genelinde bir takım tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği belirtildi. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp, sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildi. İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı/ kullanabileceği caddelerin kapatılması tedbirini de içerecek şekilde sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sağlanacağı kaydedildi. Ramazan ayı boyunca İl genelinde türbe ziyaretlerinin yapılmaması istendi. Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret etmesi, kapı zili çalması gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için Ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanması uygun bulundu. Bunun sağlanamadığı durumlarda Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyeceği kaydedildi. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile yumurtalı, susamlı, katkılı pide gibi özel sipariş üretiminin en geç saat 17.30’da sonlandırılması kararlaştırıldı. Fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerinin iftar saatlerinden sonra devam ettirilebileceği, ancak gece saat 22.00’den sonra fırınların kapatılarak hiçbir şekilde üretim faaliyetinde bulunamayacakları bildirildi. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemlerinin artırılacak. Mezarlık ziyaretleri kontrollü yapılacak. Alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.