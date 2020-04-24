Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98171
ALTIN
386.224
DOLAR
6.9630
STERLİN
8.6041
EURO
7.5295

Ramazan tedbirleri

Yozgat Valiliği, Ramazan ayına yönelik tedbirleri ilan etti, bir fırın işletmesi sahibi, işyeri kapalı olan esnafın ekmek ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

24 Nisan 2020 Cuma 03:40
Ramazan tedbirleri

YOZGAT Valiliği, Ramazan ayının ilk gününden itibaren uygulanacak olan tedbirleri ilan etti. Star Parmak Çörekçi sahibi Bekir Kırdemir, Yozgat’ta dükkanları kapalı olan esnafın günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu. Kırdemir, fırının girişindeki camına duyuru astı. Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla şimdiye kadar aldığı tedbir ve önlemlere bir yenisini ekledi. Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Korona virüs ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi. Ramazan ayı boyunca Yozgat il genelinde bir takım tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği belirtildi.  Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp, sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildi. İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı/ kullanabileceği caddelerin kapatılması tedbirini de içerecek şekilde sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sağlanacağı kaydedildi. Ramazan ayı boyunca İl genelinde türbe ziyaretlerinin yapılmaması istendi. Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret etmesi, kapı zili çalması gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için Ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanması uygun bulundu. Bunun sağlanamadığı durumlarda Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyeceği kaydedildi. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile yumurtalı, susamlı, katkılı pide gibi özel sipariş üretiminin en geç saat 17.30’da sonlandırılması kararlaştırıldı. Fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerinin iftar saatlerinden sonra devam ettirilebileceği, ancak gece saat 22.00’den sonra fırınların kapatılarak hiçbir şekilde üretim faaliyetinde bulunamayacakları bildirildi. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için  bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemlerinin artırılacak. Mezarlık ziyaretleri kontrollü yapılacak. Alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Tedbirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balkondan marşımızı söyledik
Balkondan marşımızı söyledik
Cumhuriyet Coşkusu…
Cumhuriyet Coşkusu…
Balkonlar süslendi
Balkonlar süslendi
Kitap hediye edildi
Kitap hediye edildi
23 Nisan konvoyu
23 Nisan konvoyu
Başkandan kutlama
Başkandan kutlama
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim