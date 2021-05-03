Ramazan Sofrasında Pidesiz Ev Kalmasın

Müftülük personeli, ‘Ekmeksiz hiç bir ev kalmasın’ diyerek Bektaşlı köyünde her eve ekmek dağıtımı yapıldı. Din görevlisi Ali İhsan, tarafından kapı kapı her ev gezilerek pideler teslim edildi.
03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:33
YENİFAKILI ilçesinde müftülük, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Ramazan yardımlarını sürdürüyor.
Müftülük personeli, ‘Ekmeksiz hiç bir ev kalmasın’ diyerek Bektaşlı köyünde her eve ekmek dağıtımı yapıldı. Din görevlisi Ali İhsan, tarafından kapı kapı her ev gezilerek pideler teslim edildi.