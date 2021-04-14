RAMAZAN PiDESi 3 LiRA

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 400 gram ramazan pidesinin fiyatının 3 lira olduğunu, bu sene Yerköy’de ilk olarak tam buğdaylı ramazan pidesini üretmeye başladıklarını söyledi. Yılmaz, Belediye Ekmek Fırınında, ekmeklerin hijyenik koşullarda ürettiğine vurgu yaparak, Yerköy Belediye Ekmek Fırınında 400 gram sade ramazan pidesinin 3 lira, Susamlı Pidenin 3,5 lira, Yerköy’de ilk kez belediye tarafından üretilen yine 400 gram olan tam Buğdaylı Ramazan Pidesinin de 4 Liradan işlem gördüğünü kaydetti. Yılmaz, ‘’Bu zorlu dönemde vatandaşımızın bütçesine katkıda bulunmak için böyle bir karar aldık. Yerköy’de sağlıklı ve bütçe dostu ekmeği sunmaya devam edeceğiz’’ dedi. Başkan Yılmaz, mübarek ramazan ayı boyunca askıda ekmek projesinin devam edeceğini, hayırsever vatandaşların belediye ekmek fırını yetkilileri ile iletişim kurabileceklerini de sözlerine ekledi. (Ferhat Kayhan/Yerköy)