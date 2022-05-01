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Ramazan paylaşmaktır

Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Abdulhamithan 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda 'Ramazan Paylaşmaktır’ temalı etkinlik düzenlendi.

01 Mayıs 2022 Pazar 00:39
Ramazan paylaşmaktır

Öğrencilerde ramazan ve yardımlaşma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolisi hazırladı. Başkanlık Vaizi Galip Akın ve İl Müftüsü Ali Gülden minik öğrencileri kursta ziyaret ederek yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik edip onlarla sohbet etti. Minikleri tebrik eden İl Müftüsü Ali Gülden, minik öğrencilerin güzel ve bir o kadar da anlamlı davranışları ile bu kolileri kendi imkanlarıyla hazırlayarak örnek bir davranış sergilediklerini söyledi. Gülden, ‘’Adeta iyiliğin yaşı yoktur sözünü yaşatan minik yürekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtelif gıda ürünlerinden oluşan gıda kolilerini hazırlayan yavrularımızı, manevi değerleri öğrenmeleri için 4-6 yaş Kur’an kurslarımıza gönderen anne ve babalarını, yavrularımıza büyük bir özveriyle yardımseverliği bir değer olarak öğreten kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum’’ dedi.
Minik öğrenciler, Kur’an Kursu Öğreticilerinin rehberliğinde hazırladığı yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiler.

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