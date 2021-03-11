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Ramazan öncesinde gıda desteği

BAYERN Yozgatlılar Birliği (BAYDEBİR) tarafından Ramazan Ayı öncesinde Yozgat’ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı gerçekleştirildi.

11 Mart 2021 Perşembe 00:06
Ramazan öncesinde gıda desteği

BAYDEBİR teşkilatlanma Başkanı Dağaslan Kılıçaslan, Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Hacer Kılıçaslan ve muhtarlar tarafından dağıtılan yardımla Ramazan ayı öncesinde Yozgatlı ihtiyaç sahibi ailelere destek olundu.Teşkilatlanma Başkanı Kılıçaslan, ‘’Almanya Yozgatlılar Federasyonu çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yozgatlı vatandaşlarımıza nasıl destekte bulunuruz diye düşündük ve Ramazan Ayı öncesinde hazırladığımız gıda paketleri ile bir nebze de olsa yanlarında olduklarımızı hissettirmek istedik. Malum pandemi dolayısıyla birçok kişi sıkıntılı günler geçiriyor’’ dedi. Kılıçaslan, bu günleri hep birlikte atlatacağımızı, Yozgat’taki ihtiyaç sahiplerini bu zorlu günde desteklemek istediklerini anlattı. Kılıçaslan, ‘’BAYDEBİR Kadın Kolları Teşkilat Başkanımız Hacer Kılıçaslan Hanımefendi ve muhtarlarımızla birlikte gıda paketi yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Biz hep birlikteyken güzeliz’’ diye konuştu.

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Ramazan öncesinde Gıda Desteği
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