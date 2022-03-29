Ramazan öncesi denetim

Sorgun Belediyesi ramazan ayı öncesi gıda denetimlerini arttırdı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda mühendisleri ile fırınlarda ve tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Denetimlerde işletmelerin imalathane bölümlerinin, depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu yapılırken, fırınlarda da gramaj kontrolü yapıldı.

‘EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİDİR’

Gıda üretiminde bulunan işletme ve işletmecilere uyarılarda bulunan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Ramazan ayı dolayısıyla ve ayrıca vatandaşlarımızın sağlığı açısından Sorgun Belediyesi olarak denetim ve kontroller yaptık. Fırınlar, imalathaneler ve gıda satış yerlerini denetliyoruz. Etkili ve yeterli gıda denetimi yapılmasında en büyük etken tüketicidir, olumsuz durumlarda Zabıta Müdürlüğü ve Sorgun belediyesine geri dönüşler yapılarak, gıda üretimi veya gıda satışı yapan işletmelerde olumsuz durumla karşılaşma oranını azaltacağız” ifadelerini kullandı.