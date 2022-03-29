Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ramazan öncesi denetim

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Belediye tarafından gıda denetimi yapıldı.

29 Mart 2022 Salı 00:18
Ramazan öncesi denetim

Sorgun Belediyesi ramazan ayı öncesi gıda denetimlerini arttırdı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda mühendisleri ile fırınlarda ve tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Denetimlerde işletmelerin imalathane bölümlerinin, depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu yapılırken, fırınlarda da gramaj kontrolü yapıldı. 
‘EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİDİR’
Gıda üretiminde bulunan işletme ve işletmecilere uyarılarda bulunan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Ramazan ayı dolayısıyla ve ayrıca vatandaşlarımızın sağlığı açısından Sorgun Belediyesi olarak denetim ve kontroller yaptık. Fırınlar, imalathaneler ve gıda satış yerlerini denetliyoruz. Etkili ve yeterli gıda denetimi yapılmasında en büyük etken tüketicidir, olumsuz durumlarda Zabıta Müdürlüğü ve Sorgun belediyesine geri dönüşler yapılarak, gıda üretimi veya gıda satışı yapan işletmelerde olumsuz durumla karşılaşma oranını azaltacağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan öncesi DenetimIlerigazetesiMartSalı2022YozgatSorgunIleriGazeteHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Münazara yarışması tamamlandı
Münazara yarışması tamamlandı
insanları geçmişe götürdü
insanları geçmişe götürdü
BAHADINLI YAŞLILAR GENÇLEŞTi
BAHADINLI YAŞLILAR GENÇLEŞTi
Oktay, E-Spor söyleşilerine katıldı
Oktay, E-Spor söyleşilerine katıldı
Hastaların kalbi
Hastaların kalbi
‘GÖREV BENDE’
‘GÖREV BENDE’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim