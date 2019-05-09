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Ramazan Kolisi Projesi

SORGUN Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri, dar gelirli aileler için ‘Ramazan Kolisi Projesi’ başlatıldı.

Ramazan Kolisi Projesi

SORGUN Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri, dar gelirli aileler için ‘Ramazan Kolisi Projesi’ başlatıldı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Ramazan Kolisi Projesi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekici, Ramazan'ın 11 ayın sultanı olduğunu, bu ayda yapılacak yardımlaşma ve dayanışmanın insanları birbirine yaklaştıran davranışların en önemlilerinden olduğunu belirtti. Toplum halinde yaşayan insanların mutlaka birbirlerine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Ekinci,  "Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı bir aydır. Ramazanda insanlar yoksullara daha çok yardım yapmayı arzular. Küçücük yaşlarında bu duyguları hisseden Yeşilyurt İlkokulu Kızılay Kulübü öğrencilerimiz bu bağlamda 'Ramazan Kolisi Hazırlıyorum' projesi başlattı. Proje kapsamında, öğrencilerimiz evlerinden getirdiği gıda malzemeleri ile oluşturdukları ramazan kolileri ihtiyaç sahibi arkadaşlarına dağıtıp, onları sevindirmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Tüm öğrenci velilerimizin, 9 Mayıs'a kadar sürecek olan 'Ramazan Kolisi Hazırlıyorum Projesi’ne desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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