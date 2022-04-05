Ramazan kolileri sahiplerine ulaştı

İlçe Müftüsü Yasin Baykal’ın öncülüğünde Diyanet Vakfı Saraykent Şubesi tarafından 147 ihtiyaç sahibi haneye ramazan kolilerini teslim etti. Din görevlilerinin Covid 19 sürecinin en yoğun olduğu günlerden bu yana, sahada durmaksızın görev aldıklarını ifade ededen Kaymakam Ali Açıkgöz, "Ramazan ayı infak ayı. Sevginin, merhametin ve nice eşsiz erdemin doruğa çıktığı bir ay. Bu ayda ihtiyaç sahibi hanelerimizin birinin dahi sıkıntıya düşmesi bizi çok üzer. Bu yüzden daima sahada olmak durumundayız. Bizim sahadan haberdar olmamızı sağlayan kamu görevlilerimizden biri de din görevlilerimiz. Allah her birinden emekleri için razı olsun. Her bir imamımız, köyündeki ve mahallesindeki ihtiyaç sahibin ziyaretine bizzat giderek Ramazan kolisini götürdü. Bu güzel organizasyon için İl Müftümüz Sayın Ali Gülden’e teşekkür ediyorum. İlçe Müftümüz Yasin Baykal’ı ve din görevlilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.