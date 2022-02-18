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Ramazan hazırlıkları başladı

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, ramazan ayı hazırlıklarına başladı.

18 Şubat 2022 Cuma 00:58
Ramazan hazırlıkları başladı

Şube başkanı Ali Ateşer, her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere ulaştırılmak üzere giysi ve yiyecek kolileri hazırladıklarını söyledi. Hedeflerinin daha fazla vatandaşa ulaşmak olduğunu ifade eden Ateşer, "Bu yıl da ramazan ayı süresince Şakir Efendi Meydanı’nda kuracağımız yardım çadırında dar gelirli ailelere ekmek ve pide dağıtımı yapacağız. Ayrıca önceden tespit edilen 1500 aileye içerisinde çay, şeker, yağ, makarna, bulgur, pirinç gibi kuru gıdaların bulunduğu gıda yardımında bulunacağız. Ayrıca ilçemizde manavlık yapan arkadaşların desteği ile patates, soğan yardımında da bulunacağız" dedi.
Ateşer, bu yardımların hayırsever vatandaşlar tarafından yapıldığını, Türk Kızılay olarak kıyma, kavurma dağıtımını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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