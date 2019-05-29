Ramazan etkinliği

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Belediye Kültür Evi’nde verdiği iftar programında Engelli, Yetim ve Öksüzlere iftar verdi. İftar sonrasında gerçekleştirilen eğlence programında davetlilerle birlikte, ilçe halkı, çocuklarda yer aldı, geç saatlere kadar devam eden etkinliklerde eğlendiler. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, göreve geldikleri günden itibaren her yıl Ramazan ayı boyunca ilçe meydanında Ramazana özel programlar düzenlediklerini hatırlattı. Koçak, belediye olarak hem iftar programları düzenlediklerini hem de iftar sonrasında ilçe meydanında düzenledikleri eğlence programlarına halkın ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.