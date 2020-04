Ramazan desteği

SİVAS Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yozgat ve Sivas’ta ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımında bulundu. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı öncesi Sivas ve Yozgat’ta 300 aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Selçuklu devletinden süre gelen geleneği yerine getirmek amacıyla kapıları tek tek çaldıklarını belirtti. Ramazan ayı yaklaşırken ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak rutin devam eden gıda dağıtım çalışmalarını öne aldıklarını aktaran Karaca, Sivas ve Yozgat'ta her yıl 2 milyon 600 bin liranın öğrencilere burs, ailelere nakit para ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı olarak dağıtıldığını ifade etti. Karaca, yıl içerisinde yardımların her ay devam ettiğini belirterek, 'Bugün dünyaya örnek hale gelen ülkemiz içerisinde belki küçük bir dişli rolü yapan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki Sivas Bölge Müdürlüğü olarak Sivas ve Yozgat illerindeki gıda kolisi dağıtım programını yürütüyoruz. Bu yaptığımız program sadece semboliktir. Yıl içerisinde yardımlarımız sistematik olarak 12 ay devam ediyor" açıklamasında bulundu. Bölge müdürlüğü olarak yaptıkları yardımlar hakkında da bilgi veren Karaca, "Üniversite ve ortaöğretim öğrencilerine burs vermek ve ihtiyaç sahibi ailelere nakit yardımında bulunmak sadece bir güne mahsus değil bir yıl içerisinde devam etmektedir. Koronavirüs nedeniyle gıdalarımızı ailelerimize teslim ediyoruz. İnsanımızın bir yarasına merhem, sancısına çare olmak adına devletimizin bir katkısıdır, vakıflarımızın bir katkısıdır. Dağıtımlarımız esnasında çocuklarımızı da unutmayalım diye şekerlemeler, tatlılar ve helvalar da ikram ediyoruz. İnşallah milletimiz bu sıkıntıdan kurtulacak. Bizim Sivas ve Yozgat'ta dağıtımlarımız yıllık 2 milyon 600 bin liradır. Her ay sürekli olarak 300 aileye dağıtım yapıyoruz" diye konuştu.