Ramazan denetimi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Ramazan öncesinde zabıta ve veteriner hekim kontrolünde, ilçe tarımdan görevliler, çevre halk sağlığı ekipleri tarafından fırın, kasap ve tavukçuların denetlendiğini hatırlattı. Başkan Coşar, ‘’Bu denetimlerimiz rutin olarak farklı zamanlarda yapılmaktadır. Ancak, Ramazan ayı süresince denetimler daha sık yapılarak, halkımızın kalitesiz, sağlıksız ve yüksel fiyatla gıda maddeleri almalarına engel olunmaya çalışılacaktır’’ dedi.