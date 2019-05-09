Merkez Ortaokulu tarafından öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından temin edilen kuru gıdalar koliler halinde öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, öğrenciler Ramazan dayanışması adı altında başlattıkları bu çalışma ile ramazan ayında kuru gıda alım gücü olmayan ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun katkıda bulunmak istediklerini ve toplanan kuru gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söylediler.