Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88741
ALTIN
257.820
DOLAR
6.2360
STERLİN
8.1250
EURO
7.0026

Ramazan dayanışması

YOZGAT Merkez Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayını mutlu ve huzurlu geçirmeleri için hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Ramazan dayanışması

YOZGAT Merkez Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayını mutlu ve huzurlu geçirmeleri için hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
45 Okunma
Ramazan dayanışması

Merkez Ortaokulu tarafından öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından temin edilen kuru gıdalar koliler halinde öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, öğrenciler Ramazan dayanışması adı altında başlattıkları bu çalışma ile  ramazan ayında kuru gıda alım gücü olmayan ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun katkıda bulunmak istediklerini ve toplanan kuru gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söylediler. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
EKiLi ALANLARA YAKIN TAKiP
EKiLi ALANLARA YAKIN TAKiP
Cebimizden çıkıyor
Cebimizden çıkıyor
SESSiZ ZAM!
SESSiZ ZAM!
Taşkının yaraları sarıldı
Taşkının yaraları sarıldı
Periyodik Tesisat Kontrolü
Periyodik Tesisat Kontrolü
Miniklerden gösteri
Miniklerden gösteri
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim