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Ramazan'da camiler açık olacak mı?

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı TV programında vatandaşlar tarafından merak edilen ‘Ramazan'da camiler açık olacak mı?’ sorusuna cevap verdi.

09 Nisan 2020 Perşembe 03:33
Ramazan'da camiler açık olacak mı?

Erbaş, "Cemaatle namaza ara verdik. Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak" dedi. Erbaş, "Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Korona virüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak" diye konuştu.

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Ramazanda Camiler Açık Olacak Mı?
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