Ramazan bir fırsat

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk yazılı olarak yaptığı açıklamada ramazan ayının nefsimizi kontrol altına aldığı, irademize hâkim olunduğu bir ay olduğunu belirtti. Bağımlılıklardan uzak durmak, ruhen ve bedenen kötü alışkanlıklardan arınmak için de çok güzel bir fırsat olduğuna değinen Ertürk, bağımlılıklara karşı önleme ve rehabilitasyon alanlarında mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerinin altını çizdi. Ramazan ayının iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak için önemine dikkat çekken Ertürk, 7’den 77’ye her yaş grubundan bireylere bağımlılıktan uzak bir yaşam sürmesi için çağrıda bulundu. Ertürk, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) davet etti. Tüm İslam âlemiyle birlikte ramazan ayına ulaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk şunları, ‘’Başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayı nefsimizi kontrol altına aldığımız, irademize hâkim olduğumuz bir ay. Bağımlılıklardan uzak durmak; ruhen ve bedenen kötü alışkanlıklardan arınmak için de çok güzel bir fırsat. Bu ay sağlığımızın kıymetini bilmek için kendimize vesileler oluşturarak ve bağımlılık yapacak tüm madde ile davranışlardan uzak durarak Ramazan’ı hakkıyla yaşayabiliriz. Tüm vatandaşlarımız sağlığa ve sıhhate davet ederken, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri Yozgat YEDAM’da beklediğimizi hatırlatmak isteriz. Halkımıza bir kez daha hayırlı Ramazanlar; sağlıklı ve bağımlılıktan uzak günler diliyorum’’ dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılar ile yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet desteği sağladığına dikkat çeken Ertürk, YEDAM’ın tamamının bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluştuğunu, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ile ayaktan terapi hizmetleri sunulduğunu vurguladı. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de 105 YEDAM bulunduğuna dikkat çeken Ertürk, YEDAM’lara 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden de ulaşıla bilineceğine değinen Ertürk, ‘’YEDAM’ın tüm faaliyetleri Yozgat’ta da yürütülüyor. Bağımlılar ve aileleri merkeze gelerek ya da telefonla ulaşarak destek isteyebiliyor. Yeşilay Yozgat Şubesi ve YEDAM, bağımlılıklarla mücadele için aralıksız çalışmaya devam ediyor’’ dedi. •Orhan Kalabalık•