Ramazan ayına yetişecek

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Yozgat’ta restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan camilerin Ramazan ayında ibadete açılacağını söyledi. Cemal Karaca, Yozgat’ın birçok tarihi esere sahip olduğunu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ecdat yadigarı vakıf eserlerini onarıp gelecek kuşaklara emanet ettiğini bildirdi. Bu kapsamda Boğazlıyan ilçesindeki Eski Cami’de restorasyon tamamlandı, açılışa hazır hale getirildi. İl merkezinde bulunan Fatih Cami, Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi, Tekke Arap Dede ve Nakıpzade Camisinde ise çalışmaların sonuna gelinirken Ramazan ayına yetiştirilmesi planlanıyor.

