Ramazan alışverişi başladı

Ramazan ayında tüketilen başta hurma olmak üzere üzüm ve kayısı gibi ürünler de vitrinleri süslemeye başladı. Ramazan ayı öncesi Yozgat çarşısında Ramazan hareketliliği başladı. Fiyatların ise geçen yıla göre artış gösterdiği öğrenilirken, garibanın bu sene Ramazan sofrasını nasıl kuracağı da merak konusu oldu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurmalar cins ve kalitesine göre tezgahlarda yer alıyor. Paket içerisinde 300 gram ağırlığındaki hurma 4 liradan satılırken İran hurması bu sene kilosu 13 liradan, Medine hurması ise kilosu 45 liradan tezgahta alıcı bekliyor. Öte yandan sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hoşaflık ürünlerde de bu sene fiyatların arttığı gözlemlendi. Hoşaflık sarı üzüm 19 lira, siyah üzüm çeşidine göre kilosu 15, 25 ve 40 liradan satılıyor. Kayısı kurusunun ise kilosu 8 ile 10 lira arasında değişiyor. Ramazanda iftar sofrasına güllaç koymak isteyenler ise tanesi 11 liraya paket güllaç tatlısı alabiliyor. Üretici fiyatların artışını artan maliyetlere bağlarken, tüketici ise artan gıda fiyatları karşısında çaresiz kaldığını ve Ramazan ayında bazı temel ihtiyaçlarını kilo yerine gram ile karşılamaya çalışacağını dile getiriyor. Haber: Mustafa TEKER