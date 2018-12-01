Rakipleri bekliyoruz

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımız Yozgat’ta rakiplerini konuk ederken Yozgatlı da spora doyacak. Voleybol Erkekler Birinci Lig’i B grubu takımlarından Sorgun Belediyespor, bugün saat 13.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Sungurlu Belediyespor’u konuk ederken, Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor ise Marmara Üniversitesi Spor Kulübü ile yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Hentbol Bayanlar İkinci Lig’indeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yine aynı sahada saat 15.00’da Pertek Belediyespor’u konuk edecek. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor ise yarın Bozok stadında Saat 14.00’da Sungurluspor ile karşılaşacak.