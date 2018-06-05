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Rakipler belli oldu

FUTSAL Türkiye Şampiyonası finallerine adını yazdıran Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Futsal takımının rakipleri belli oldu.

Rakipler belli oldu

FUTSAL Türkiye Şampiyonası finallerine adını yazdıran Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Futsal takımının rakipleri belli oldu.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
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Rakipler belli oldu

Okul Sporları kapsamında düzenlenen okullar arası Futsal turnuvasında Yozgat şampiyonu, ardından da grup müsabakalarında kendi bulunduğu grubu lider tamamlayarak Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Futsal takımı final grubunda güçlü rakipler ile eşleşti. Türkiye Finalinde A grubunda yer alan Yozgat temsilcisi, Aydın, Samsun ve Konya takımları ile karşı karşıya gelecek. Dün başlayan ve 8 Haziran tarihine kadar devam edecek olan Türkiye Şampiyonası finalinde Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun hedefi Türkiye şampiyonluğu. 

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