RAKAMLAR OLUMLU

Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, Yozgat nüfusu içerisinde 6 ve üzeri yaş grubu, 2016 yılında göre genel nüfusun yüzde 95,3'ünü oluştururken, 2017 yılında yüzde 95,5'e yükseldi. 2017-2018 öğretim yılında eğitim gören öğrencilerin yaş gruplarına göre ilkokullarda okullaşma oranı yüzde 87,5, ortaokullarda yüzde 89,8, lise ve dengi okullarda ise yüzde 82,4 olduğu belirtildi. İlkokullarda bir öğretmene 14, ortaokullarda 15, lise ve dengi okullarda 12 öğrenci düşüyor. Derslik başına 16 öğrencinin düştüğü Yozgat’ta yeni eğitim kurumlarının devreye girmesiyle bunun daha da gerilere çekilme imkanının bulunduğu kaydedildi. Yozgat’ta il geneli veriler olumlu sinyaller vermesine karşın, ilçe bazında ele alındığında bazı ilçelerde yığılmaların olduğu, bazı bölgelerde ise ihtiyaçların bulunduğunun da altı çizildi.