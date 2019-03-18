RAHMETLE ANIYORUZ

Yozgat’ta ilk anma programı saat 09.50’da Şehitlikte gerçekleştirilecek. Şehitlikteki anıta çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşımız okunacak, günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapılacak. Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın konuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim okunup, şehit mezarları ziyaret edilecek. Anma programları kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaret edilip, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda anma etkinliği gerçekleştirilecek. Bozok Üniversitesi’nde ise, 18 Mart Çanakkale Zaferi´nin 104. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nün katkılarıyla anma programı yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Esenkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı anma töreninde Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Mumyakmaz, Çanakkale Muharebelerinin Türk askerinin kendisinden kat kat üstün kuvvetler karşısında denizde ve karada yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey de, ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten zaferin, tarihin de akışını değiştirdiğini, hem ülkemizde hem de dünyada yeni bir sayfa açılmasına neden olduğunun altını çizdi. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Esenkaya, ‘Çanakkale’den İstanbul’u Savunmak’ konulu konferansında, Çanakkale Zaferi’nin başlangıcı, devamında gelişen olaylar ve muhteşem zaferin öyküsünü örneklerle dinleyicilere aktardı.

