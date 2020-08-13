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RAHMETLE ANDIK

Gazeteci, Yazar, Şair, Ressam N. Abbas Sayar ölümünün 21’inci yılında, araştırmacı, akademisyen Prof. Dr. Hakkı Acun da ölümünün ikinci yılında mezarı başında rahmetle anıldı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:44
RAHMETLE ANDIK

GAZETECİ, Yazar, Şair, Ressam N. Abbas Sayar ölümünün 21’inci,  Yozgat’ın yetiştirdiği kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Hakkı Acun da ölümünün ikinci yılında mezarları başında rahmetle anıldı. Üstat N. Abbas Sayar’ın Çatak Mezarlığındaki kabrini gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Nazım Yasin Kayhan, Yazıişleri Müdürümüz Seyfi Çelikkaya, Sayfa Sekreteri İhsan Çelikkaya, Köşe Yazarımız Osman Karaca, Araştırmacı-Yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu, Hakimiyet gazetesi yöneticileri ziyaret etti. Sayar’ın kabri başında dua edilip, rahmet dilendi. Ertuğrul Kapusuzoğlu ise, N. Abbas Sayar’ın bir şiirini mezarı başında okudu.
KİMDİR: Abbas Sayar 1923 yılında Yozgat'ta doğdu. Liseyi Yozgat'ta bitirdikten sonra 1945 yılında evlendi ve İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Yozgat'ta açtığı matbaada Bozok Gazetesi'ni çıkardı. Yazın hayatına şiirle başlayan Abbas Sayar, asıl ününü hikaye ve romanla kazandı. Yozgat'ta bir sokağa adı verilen Sayar, 1999'da hayatını kaybetti. Abbas Sayar'ın eserlerinde İç Anadolu insanının yaşamından kesitler yer alır. Sayar, Yılkı Atı adlı eseriyle TRT Roman, Can Şenliği ile Madaralı Roman, Çelo ile Türk Dil Kurumu ödülünü kazanmıştır.
HAKKI ACUN
YOZGAT’ın yetiştirdiği kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Hakkı Acun da dostları tarafından unutulmadı. N. Abbas Sayar’ın ölüm yıldönümü nedeniyle mezarlıkta yapılan anma programı esnasında 2018 yılında kalp krizi sonucunda vefat eden Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı iken emekli olan Prof. Dr. Hakkı Acun’un Sarı Topraklık Mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.  Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya, Gazetemiz Yazarlarından Osman Karaca ve araştırmacı yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu tarafından ziyaret edilen Hakkı Acun, dualarla anıldı. 

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RAHMETLE ANDIKAbbas SayarYılkı AtışairYazar
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