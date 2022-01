‘RAHMETE ŞÜKÜR GEREKİR’

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, yaklaşık bir haftadır kar ve yağmur yağdığını hatırlatarak ‘’Bildiğimiz kadarıyla son yıllarda İlimizin ve Ülkemizin aldığı en üst orandaki kar ve yağmur rahmetiyle yüz yüze geldik. Elbette her nimet elde edilince o nimetin bir şükrünün de ifası beklenir. Nasıl bir nimet elimizden gittiğinde Rabbimizin kapısını çalıyor ona müracaat ediyor, O’ndan istekte bulunuyorsak dara düştüğümüzde, nimete ulaştığımızda elimiz genişlediğinde, arzu ettiklerimize ulaştığımızda da yine Rabbimizin kapısını çalıp O’ndan istekte bulunmak, O’na şükrümüzü ifa etmek nimetine karşı teşekkürümüzü ortaya koymakta en tabii kulluk ve insani vazifemizdir’’ diye konuştu. Gülden, Hz. Peygamberin bu yönde zaman zaman şükür namazı kıldığını ve hac ibadeti farz kılınınca, hac vazifesini yerine getirenlerinde şükür kurbanı kestiğini aktardı. Gülden, bahar dönemlerinde rahmetten biraz uzak kalındığında genellikle köylerde, beldelerde Allahtan rahmetini eksik etmemesi için yağmur duası yapıldığını hatırlatarak, ‘’Cenabi Hak verdiği karıyla şuanda üzerimize rahmet yağdırıyor. İşte bu nimete ulaşmış olmamız nedeniyle, Rabbimizin her an yardımına muhtaç insanlar olarak O’na şükrümüzü ifa etmekte bir kulluk görevimiz olduğu önümüze çıkmış durumda’’ dedi.

DAVET ETTİ

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Hz. Peygamberin şükür secdelerini ve uygulamalarını örnek alarak, rahmete ve kar nimetine ulaşan Yozgatlıları şükür secdesi yapmaya, şükür namazı kılmaya davet etti. Gülden, ‘’ Peygamber efendimiz şükür namazını genellikle kerahat vakitleri dışında yani güneşin doğma ve batma vakitleri dışında abdestli olarak kılmıştır. Şükür namazı 2 rekât olarak kılınan bir namazdır. Şükür namazı abdest alınıp, ‘Yarabbi senin rızan için şükür namazı kılmak istiyorum’ diye niyet edilerek, 2 rekat herhangi bir nafile namazı kılıyormuş gibi kılınır. Namazın ardından da ellerimizi açıp Rabbimize ne için şükür ediyorsak o nimetin farkında olduğumuzu, o nimetten dolayı Rabbimize hamdımızı, şükrümüzü ortaya koyduğumuzu sözlü olarak dua ile de tamamlamamız uygun olacaktır. Yine zaman zaman Peygamber efendimizin tek secdeli şükür secdesi yaptığını da biliyoruz. Şükür secdesi abdest gerektirir mi konuşulmuş ama ibadet cinsinden bir secde olmuş olmasından hareketle abdestli kılınmasının uygun olacağı ifade edilmiştir. Abdestli olarak Kıbleye yönelerek rüku yapmadan direkt secdeye gitmek suretiyle bir adet secde ile ve secdede yine normal namazdaki secdemiz gibi tesbihatımızı ifa ederek o secdeden kalkmak suretiyle Rabbimize şükrümüzü bir secde şeklinde de ifa edebiliriz. Bunlar bizim ibadet cinsinden teşekkürümüzü ortaya koyacağımız vasıtalar durumundadır’’ diyerek Hz. Peygamberin nasıl şükür namazı kılıp, şükür secdesi yaptığını anlattı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden havaların soğuduğunu ve kış mevsiminde olduğumuzu hatırlatarak, Allah’a şükür etmenin başka bir şeklinin de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olduğunu dile getirdi.

SOĞUK ÜŞÜTÜR, İYİLİK ISITIR

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, İdlip’te, Afrin’de ve benzeri bölgelerde Ülkemizin el uzattığı, kendilerine geçici konutlar inşa ettiği, bakımını, beslenmesini üstlendiği ciddi bir kitlenin olduğunu söyleyerek, ‘’Oradakiler bizim din kardeşimiz. Şöyle 100-150 yıl geriye gittiğimizde bizimle aynı coğrafyayı aynı toprakları paylaştıklarını ve bizimle aynı vatan savunmasında yakınlarını akrabalarını şehit vermiş insanlar oldukların görürüz. Yani hem din kardeşimiz hem ülke kardeşimiz durumundalar. Biz müftülük olarak Türkiye Diyanet Vakfı Şubemiz kanalıyla onlara şu kış mevsiminde el uzatmak, ihtiyaçlarını gidermek bağlamında da bir kampanya başlattık. ‘Soğuk Üşütür, İyilik Isıtır’ başlığı altında başlattığımız kampanya ile tüm Yozgatlı kardeşlerimize şükürlerinin bir ifa yolu ve yöntemi olarak bu imkanı önlerine koyduk. Şubemizin hesaplarını ilan ettik. Sosyal medya mecralarından halkımıza ulaştırmak üzere davet ediyoruz. Yozgatlı kardeşlerimiz gıda kolisi olarak 200 lira, kömür torbası olarak da 80 lira olmak suretiyle kaç torba destek olmak istiyorsa o miktarda kömür torbası, kaç koli gıda kolisi destek olmak istiyorsa o miktarda gıda kolisi şeklinde belirtmek suretiyle bizim hesaplarımıza katkıda bulunabilirler. Üzerinde bulunduğumuz bu Rahmetin, karın ve bereketin vesilesiyle şükrümüzü mali cinsten infa etmenin bir yol ve yöntemini bu. Tüm kardeşlerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•