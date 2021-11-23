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RAFTiNGE YENi ADRES

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın verdiği destek ile Türkiye Rafting Şampiyonası Yozgat'ta gerçekleştirilecek. Bu amaçla Çekerek Irmağı havzasında projelendirilen Rafting yapay parkur alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

23 Kasım 2021 Salı 00:52
RAFTiNGE YENi ADRES

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, ‘Ülkemizin Sporu Rafting’  sloganıyla yola çıkarak planlanan ve yürütülen çalışmalarla Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yarı yapay bir rafting parkuru inşa ettiklerini açıkladı. Son yıllarda dünya genelinde rafting sporuna ve turizmine olan ilginin hızla arttığını belirten Yardımcı, Türkiye Rafting Federasyonu olarak başlatılan çalışmaların artık meyvelerini vermeye başladığını aktardı. Yardımcı, henüz bu spor branşıyla tanışmamış olan şehirler olduğunun altını çizerek, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın da samimi destekleriyle Yozgat ilimizin Çekerek ilçesinde projesi yapım aşamasında olan ve hızla ilerleme kaydettiğimiz bir yarı yapay parkur inşa etmekteyiz’’ dedi. Yardımcı, Çekerek'in hem tarihi, hem de özellikle bölgeye özgü eşsiz lavanta bahçelerini içinde barındıran doğal dokusuyla tatilin ve huzurun merkezi olabilecek güzelliğe sahip bir ilçe olduğuna işaret etti. Yardımcı, ‘’Biz bu projemizi hayata geçirerek bu güzellikleri tanıtmayı, çevre illerimizi de su sporlarıyla tanıştırmayı ve beraberinde bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz’’ ifadelerini kullandı. Yardımcı şunları söyledi: ‘’Bu amaçlar doğrultusunda halihazırda inşatı devam eden projemizde 700 metre sportif parkur ve 2 bin 500 metre turizm parkuru bulunmaktadır. Parkur derinliği bir metre, genişliği yer yer 18-20 metre ve parkur dönemeçleri de 23-24 metre olarak hesaplanmıştır. Yarı yapay parkurumuz tamamlandığında 0.005 akarı olan bir rafting parkuru hedefimize ulaşmış olacağız. Günümüzde iklimsel değişiklikler ve doğal kaynakların yanlış kullanımı nedeniyle karşı karşıya olduğumuz küresel çevre sorunlarına çözüm odaklı yaklaştığımız projemizde ana hedefimiz suyun doğru kullanımıdır."
SONUNA KADAR DESTEK
Bu sporu dalını Türkiye'de yaygınlaştırmak istediklerini ve özellikle Yozgat'ın Çekerek ilçesinde inşa edilecek parkur için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendilerine sonuna kadar destek verdiğini ifade eden Yardımcı, ‘’Hem sportif hem de turizm amaçlı sporların yapılabilmesi adına su kaynaklarını doğru şekilde yöneterek doğayla dost bir proje yürütüyoruz. Var olsun, bu vizyoner proje için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyefendi bize sonuna kadar destek verdi. Projemizin açılışı kapsamında, gerçekleştirmeyi planladığımız Türkiye Şampiyonasıyla parkurumuzu tüm dünyaya tanıtacağız. Yozgat/Çekerek parkurumuzu su sporları kamp merkezi olarak değerlendirmeyi; bu kapsamda ilk olarak Türkiye Şampiyonası gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sonrasında sportif eğitimler, rafting hakem ve aday hakem kursları düzenleyerek, uluslararası bir şampiyona gerçekleştirmeyi hedefleyerek, merkezimizi uluslararası bir su sporları merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz’’ şeklinde konuştu. 2022'de düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonasının 3'üncü ayağının 28 Haziran-3 Temmuz arasında Çekerek'te olacağını belirten Yardımcı, bu kapsamda parkur çalışmalarına hız verildiğini sözlerine ekledi. 

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