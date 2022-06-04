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Raftingciler iddialı

İlk kez katıldıkları okul sporları rafting bölge yarışmalarında elde ettikleri başarılarla Türkiye Rafting Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Çekerekli öğrenciler, şampiyonaya iddialı hazırlanıyor.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:52
Raftingciler iddialı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulan rafting ekibi Bölge müsabakalarında gösterdikleri başarı ile Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmışlardı, Rize’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasında da grup müsabakalarındaki elde ettikleri başarıyı tekrarlamak istiyorlar. Ordu’da düzenlenen 2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul sporları rafting bölge yarışmalarında derece elde ederek Türkiye Şampiyonalarına katılmaya hak kazanan Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencileri öğretmenleri eşliğinde, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel’i ziyaret etti. Antrenmanlarını Çekerek Barajında kendileri için hazırlanan özel alanda, öğretmenleri eşliğinde sürdüren öğrenciler, Rize’de düzenlenmesi planlanan Türkiye Rafting Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor. Çekerek Kaymakamı Güzel’in de antrenmanlarını yakından takip ettiği öğrenciler, ilçeye Türkiye şampiyonluğu getirmek istiyor. Çekerek’e Avrupa standartlarında yapay rafting parkuru kurulduğunu hatırlatan Kaymakam Güzel, “Devlet büyüklerimiz sağ olsunlar. Bu parkurun yapılmasına ve ilçemize kazandırılmasına Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, bakanlarımız çok büyük emek ve destek verdi. Bize de öğrencilerimize de düşen rafting sporunu Türkiye’de ve bölgemizde raftingin başkenti yapmak. Elimizden gelen her türlü desteği sporcularımıza ve öğrencilerimize vereceğiz. Türkiye şampiyonasına katılan öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum, inşallah oradan da Türkiye birinciliğiyle döneceklerdir” dedi. İHA

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Raftingciler Iddialı
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