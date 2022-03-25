Rafting alanı test edildi

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile birlikte Çekerek Irmağı üzerine yapılan Rafting alanında incelemelerde bulunup ilk suyu bıraktılar ve birlikte rafting yaptılar. İnceleme sonrasında açıklama yapan Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın desteğiyle, 1 yıldır yapılan rafting projesinin ilk suyunun verildiğini söyledi. Belediye Başkanı, Kaymakam, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile rafting yaptıklarını dile getiren Yardımcı, eğim kodunun verildiğini, 1 etabın başarılı olduğunu vurguladı. Yeni taşlarla yapacakları bir alanını bulunduğunu kaydeden Yardımcı, ‘’Önümüzdeki günlerde yarışmalar planlıyoruz. İstanbul takımları ve İran takımları ve birçok yurt dışından takım kampa gelmek istiyorlar. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun desteği çok büyük. Kendilerine teşekkür ediyorum. Orta Anadolu’da ilk defa Rafting projesi, inanılmaz bir başarı bekliyoruz. İleriki günlerde Şampiyona yapmayı planlıyoruz. Şampiyonun hedefi, yönü, yapılışı, uluslararası veya ulusal olmasını planlıyoruz. Bununla ilgili toplantıları yapacağız, belgelerimizi sunacağız. Turnuva uygun görülürse biz hazırız, her şeye hazırlıklıyız. 4 bin 500 metre turizm parkuru, 850 metre sportif parkur, bungolov evler, yürüme yolları, bisiklet yolları, trikingk alanları ile güzel bir saha oluşuyoruz. Mükemmel bir çevre oluşuyor. Belediye Başkanı ve Kaymakamlığa sahanın kontrolü için teşekkür ederiz. Tüm çocuklar burada spor yapacak, Bu dostluk kardeşlik projesidir. Toplantı da dile getirdik, her şey büyük şehir değil, küçük şehirlere de projeler yapacağız. Doğu ve Güneydoğu’dan çokları getirip, buradaki çocuklarla tanıştırıp, sporla kaynaştırmaktır amacımız. Bu işin mühendisliği yoktur, bu işin dünya da mühendisliği yoktur. Biz burada deneme yanılma ile yaptık, zoru başardık, projenin yüzde 70’i tamamlanmasına rağmen yüzde 90 verim elde ettik. Suya yön vermek kolay değildir’’ dedi.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatı ile bu işe başladıklarını vurguladı. Çakır, ‘’Aktivite projesidir, adrenalin sporu olan rafting sporunu ilçemize Federasyon başkanımızın ve DSİ Genel Müdürlüğü’nün, sahadaki özverili çalışanları sayesinde sporu ilçemize kazandıracağız. Çocuklarımızı kötü alışkınlardan uzaklaştırmak, kurtulması ve turizmde de söz sahibi olması için katkı da bulunacağını düşünüyoruz. Emekleri geçen herkese tek tek teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Çekerek Kaymakamı Hayretti Buğra Güzel ise, ‘’Çok güzel bir parkurdu, İlçemizde sportif bir tesise sahip olacağız, sadece ilçemizde değil iç Anadolu’da böyle bir parkur, mimari bir parkur bulunmamaktadır. İlçemiz önderlik ediyor, Cuhurbaşkanı Yardımcımız, Bakanımız Federasyon Başkanına, DSİ’ye, teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemize, ilçemize güzel bir tesis kazandıracağız. Bu alanda da bu bölgede spor ve su sporlarının sayısını attıracağız. Milli sporlarımıza ve milli sporcularımıza desteğimiz sürecek. Tekrardan sahada çalışan kişilere ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.