Rabia’yı sınırlar ötesine taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın çalışma masasında bulunan Rabia Biblosunun tasarımcısı ve fikir sahibi olan genç işadamı Semih Daştan, bu sembolü Ankara’dan tüm Türkiye’ye, hatta sınırlar ötesine taşımayı başardı. Düzce’de ve Türkiye’de ilk büyük boyutlu Rabia sembolünün uygulaması, tasarım ve tescili kendisine ait olan Semih Daştan tarafından üretildi.

CHP ELEŞTİRMİŞTİ!

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “AK Parti’nin simgesi haline getirdiniz” eleştirisinde bulunduğu Rabia işaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var” yanıtını vermişti.

CUMHURBAŞKANIMIZDAN ESİNLENDİM

Rabia işaretini önce biblo, son olarak da büyük boyutlusunun tasarımını yapan İşadamı Semih Daştan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ropörtajından esinlenerek Raiba işaretini biblo yapıp tüm dünyaya yaymaya karar verdiğini söyledi.

Daştan; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına hedefine gönül vermiş gönüllü bir neferim, sıkı bir takipçisi, kefenli liderin, kefenli askerlerinden sadece birisiyim. Sanırım Cumhurbaşkanımızın Kolombiya ziyareti sırasındaydı. Çumhurbaşkanımız ziyaret ettiği bir yerde el şeklinde sembolleri görüp ‘Rabia şeklinde bir ürün olsa farklı olurdu’ demişti. Haberlerde bunu izlediğimde saat 23.00 civarıydı. Liderimiz sayesinde ülkemizde her türlü imkâna sahipken, bu cümleyi bir emir olarak algılayıp o anda çalışma yapmaya başladım. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda Rabia biblomuzu ortaya çıkardık. Yani Cumhurbaşkanımızın ‘Rabia şeklinde bir ürün olsa farklı olurdu’ dediği ürün Rabia’mızı, üretme şansı bu sayede bana nasip oldu” dedi.

CUMHURBAŞKANININ MASASINDA BULUNUYOR

Raiba biblosunu tasarlayıp, üretimini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırdığını belirten Semih Daştan; “Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Sayın Hasan Doğan Beye ürünümüzü ulaştırdıktan sonra bu süreci de başarıyla halletmiş olduk. Bizim amacımız sadece verilen emiri yerine getirmek olduğundan dolayı ürünümüzü Cumhurbaşkanlığında çalışan birisi vasıtası ile Hasan Beye ilettik. Sonrasında Hasan Beyin, sayesinde ürünümüzü Cumhurbaşkanımıza ulaştırdık. 4 ay sonra haberlerde, Cumhurbaşkanımızın masasında ürünümüzü görünce, başarılı bir iş çıkardığımızı anlamış olduk” diye konuştu.

MADDİ GELİR DÜŞÜNMEDİM

Daştan, Rabia biblolarını tasarlarken ciddi bir yatırım yapmasına karşın herhangi bir kazanç beklentisi içinde olmadığını bildirdi.

“Bu işin içinde zevkle verilen, kalben ortaya konulan bir gayretin, emeğin sonucu var” diyen Daştan, şöyle konuştu:

“Burada büyük bir yatırımdan kasıt maddi boyutu değil, evet ciddi bir yatırım yaptım ama o kısım hiçbir zaman benim için önemli olan taraf değil. Bu iş için zevkle verilen ciddi bir emek var. Çok ciddi bir emek harcadık, yaptığımız bütün maddi yatırımın karşılığını masanın üzerinde Rabia ürünümüzü görünce manevi olarak aldık.

Bu ürünün tasarım ve tescili SD Fides firmamıza aittir. Bizim için Rabia; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’tir. Bu dört madde bizim vazgeçilmezimizdir. Bu yüzden biz Bu sözün ülkemizin dört bir yanında vazgeçilmez, ölümsüz bir halde kalması için bir çalışma yaptık. Çok yakında bu çalışmamızın ilki olan projemizi göreceksiniz. Projemizi ülkemizin dört bir yanına yaymak için çalışmaya devam edeceğiz. “Ve her gerçekleşen proje bizim için bir başarı olacaktır.”

Uzun uğraşlar sonucunda üretime geçirdiği Rabia biblosunu, ülkenin ve dünyanın dört bir yanına yayarak, ölümsüzleştirmeyi hedeflediğini söyleyen Semih Daştan, bulduğu her fırsatta, yaptığı çalışmanın sadece manevi yönünün önemli olduğunu vurguladı.