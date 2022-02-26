PÜİS, ANKARA'DA BULUŞUYOR

Yapılacak olan toplantı hakkında bilgi veren PÜİS Yozgat İl Başkanı Mehmet İhsan Varol, “Sendikamız, Yozgat İl Başkanlığı görevini de şahsıma tebliğ etmiştir. Yozgat ve bütün illerimiz için gerekli olan adımları atıp, bir takım çalışmalar yürüteceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Bütün gelişmelerin takipçisi olacağız. Sektörün geleceği adına alınacak olan önemli kararlara imza atmak istiyoruz. Bu vesile ile İl Başkanlığı görevini bizlere layık gören değerli yetkilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca PÜİS, yörelerinde saygın ve basiretli iş adamlarından oluşan, her zaman ülke menfaatlerini ön planda tutarak, yılın 365 günü ve günün 24 saati, ülkemiz tüketicisine kesintisiz, sağlıklı ve düzeyli hizmet sunan, en yüksek vergiyi veren, Ülkemizin ve Avrupa’nın üye sayısı bakımından en yüksek sayıya ulaşmış olan teşkilatlı işverenler bulunmaktadır. PÜİS' in 55’inci kuruluş yıl dönümünde, sektörün ve sendikanın geleceğini ve işinin yarınını görüşmek üzere; kar marjlarının artan maliyetler karşısında düşük kalması ve yaşanabilir bir orana çıkarılması ve yıl içerisinde enflasyon oranına göre yenilenmesi, nakliye ücretlerinin ayrıca hesaplanarak satış fiyatına yansıtılması, Mayıs 2022 ayında uygulanacak teminat mektupları konusunun görüşülmesi, elektronik satışlarla ilgili bayi mağduriyetlerinin önlenmesi gibi görüşmeler söz konusu olacak. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlu müdürlerle gerekli görüşmeler yapılacaktır. PÜİS Bölge Başkanları, İl Başkanları, İlçe Başkanları, Yüksek İstişare ve Gençlik Konseyi ile üyelerimizin ve bayilerin katılımıyla bugün saat 13.30’da Ankara’da Mariot Otelde toplantı gerçekleştirecektir. Sürekli gelişim gösteren enerji sektöründe daha güçlü kalmak, birlik ve beraberliğimizi artırmak açısından da oldukça önem arz eden bu toplantı da; bir takım yeni kararlar alınmasına ve sizlerin görüşlerini almaya vesile olmuş olacağız” dedi.

Sendika hakkında da bilgi veren Varol , ”Sendikamız, üyelerinin dayanışma ile müşterek ekonomik, sosyal ve kültürel yararlarını korumak ve geliştirmek, mevzuat ve ortak yararlar çerçevesinde, işkolu ile ilgili hak ve yararlarını savunmak ve temsil etmek, üyelerinin aralarında yardımlaşmalarını, işbirliği yapmalarını, ahenkli ve verimli çalışma imkanlarını sağlamak ve akaryakıt sektörünün mevzuatına uygun, en üst düzeyde temiz ticaret, dürüst rekabet ilkelerine uygun olarak çalışabilmesi için gerekli ortamı yaratmak amacıyla 17 Ekim 1967 yılında PÜİS - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası unvanı altında kurulmuştur. Genel Merkezi Ankara’da bulunan ve ülkemizin en ücra köşeleri dahil olmak üzere bütün yurda yayılmış 9 binden fazla kayıtlı akaryakıt bayisini çatısı altında toplayan PÜİS, 15 Bölgede 15 Bölge Başkanlığı, 81 ilde İl Başkanlıkları ve 900'den fazla İlçe başkanlıkları bulunan Türkiye’nin en büyük ve teşkilatlı tek Petrol İşverenler Sendikası’dır” ifadelerini kullandı.

