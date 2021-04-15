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PUHULAR EMiN ELLERDE

Yozgat’ta yuvalarını terk eden Puhu Kuşu yavruları vatandaşlar tarafından bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:12
PUHULAR EMiN ELLERDE

YOZGAT İl Merkezinde yuvasından ayrılıp, tekrar dönemeyen Puhu Kuşu yavrusu vatandaşlar tarafından bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Daha önce de aynı şekilde yuvasından ayrılıp, tekrar dönemediği için yorgun düşüp, yere düşen Puhu Kuşu yavrusunun da bakımının yapıldığı, gelişim süreçlerini tamamladıktan sonra her iki yavrunun da doğal ortama bırakılacağı bildirildi. Yozgat DKMP Şube Müdürlüğü yetkilileri, uçma dönemine gelmesine karşın, soğuk hava nedeniyle uçmakta zorlanıp, bitkin düşen Puhu Kuşu yavrularının sıcak ortamda kendilerine geldiklerini belirttiler. Veteriner gözetiminde bakımları yapılacak olan Puhu Kuşlarının, havaların ısınmasının ardından doğal ortamlarına bırakılacakları kaydedildi. DKMP Şube Müdürlüğü yetkilileri, sadece Puhu Kuşu değil, yaralı şahin, tavşan gibi hayvanlarında kendilerine getirilip, teslim edildiklerini tedavi ve bakımları yapılanların doğaya bırakıldığını hatırlatarak, vatandaşların bu tip yaban hayvanları kuruma teslim edebileceklerini de hatırlattı. 

TEDAVİ EDİLİYOR

Yozgat il genelinde farklı nedenlere bağlı olarak yaralanan yaban hayvanları vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra DKMP Şube Müdürlüğü elemanlarına teslim edilerek, tedavileri yapılıyor. Tedavi tamamlanan yaban hayvanları doğal ortamlarına yeniden bırakılıyor. Ameliyat gerektiren veya yarası uzun sürede iyileşebilecek olan hayvanlar ise Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürülerek, bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor. •Seyfi Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
PUHULAR EMiN ELLERDE
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