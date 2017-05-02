PTT’den mobil hizmet

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), yaygın hizmet ağını mobil araçlarla genişletiyor. Türkiye genelindeki 47 PTT Başmüdürlüğü’ne toplam 52 mobil araç tahsis edilirken, mobil araçlardan birisi de Yozgat’ta hizmet vermeye başladı.

PTT Mobil hizmet aracı Cumhuriyet Alanı’nda tanıtılırken, aracın ağırlıklı olarak Şehir Hastanesi bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

PTT Yozgat Başmüdürü Mustafa Türkmen, PTT işyerlerindeki donanıma sahip mobil aracın, posta, kargo, bankacılık gibi alanlardaki kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğini söyledi.



PTT HER YERDE

Başmüdür Türkmen, ‘PTT her yerde’ sloganıyla mobil hizmetin başlatıldığını belirterek, Yozgat’ta hizmet alanının genişletileceğini ve hizmeti vatandaşın ayağına götüreceklerini kaydetti.

Yozgat’a büyük mobil aracın tahsil edildiğini vurgulayan Türkmen, araçta 1 PTTbank ve 1 posta-kargo gişesi yer aldığını belirtti. Aracın, vatandaşların PTT hizmetlerinden rahatlıkla yararlanabileceği ergonomiye sahip olduğunu aktaran Türkmen, “Mobil araç, işyerlerimizin olmadığı, acil ihtiyaç duyulan mahallerde, deprem, sel gibi doğal afet durumları ile fuar, açılış, ulusal ve/veya uluslararası gösteri ve toplantılarda, şehir merkezinden uzak sanayi bölgelerinde ve Evrensel Posta Hizmet Yükümlüsü olan Şirketimizin Evrensel Posta Hizmetleri kapsamında tanımlanan yerleşim birimlerinde hizmetlerimizin daha hızlı ve etkin bir şekilde müşterilerimize sunulmasını sağlayacak” dedi.



EN ÜCRA KÖŞEYE HİZMET



PTT Başmüdürü Türkmen,

PTT hizmetlerinin şubeler ve acenteliklerle birlikte mobil araçla Yozgat’ın en ücra noktalarına kadar ulaştırıldığına ifade etti. Türkmen, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya, huzur, mutluluk ve refahını artırmaya yönelik hizmetlerimizi her geçen gün geliştirip çeşitlendirmeye devam ediyoruz. PTT mobil araçları da bu çerçevede hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz arasında yer almaktadır” diye konuştu.



HASTANE BÖLGESİNDE HİZMET VERECEK



Türkmen, mobil hizmet aracının bir süreliğine Şehir Hastanesi karşısında hizmet vereceğini kaydetti. Türkmen, hastanenin hizmete girmesi ile birlikte bölgede ciddi bir yoğunluk yaşandığına vurgu yaparak, vatandaşların PTT hizmetlerinden yararlanması amacıyla mobil hizmeti sunacaklarını bildirdi. Türkmen, Çarşamba Pazarı bölgesinde uygun bir alan bulduklarında da mobil hizmet aracını konuşlandıracaklarına değinerek, kırsal alanlarda da hizmetin verilmesine imkan sunacaklarını sözlerine ekledi.