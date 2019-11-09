PTT gazi ve şehit ailelerinin yanında

PTT tarafından yapılan yazılı açıklamada yurt genelinde güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet vermeyi hedefleyen ve bu sene 179’ncu yılını kutlayan PTT’nin toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek ve her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla indirim kampanyaları sunduğu belirtildi.

Bu kapsamda ülkemizin geleceği için canla başla çalışan güvenlik güçlerini ve yakınlarını unutmayarak düzenlediği kampanyalarla güvenlik güçlerinin yanlarında olduğunu bildiren PTT, gazi ve şehit ailelerine APS Kurye ve Posta Kargosu gönderilerinde yüzde 30 indirim uyguladıklarını söyledi.

Yozgat’ta şehit aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen kimlik belgelerini, gaziler ise durumlarını gösteren belgelerini ibraz etmeleri halinde, ticari gönderiler hariç olmak üzere bu hizmetten faydalanabilecekler.